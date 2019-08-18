Андре Шюррле пока не думает о возвращении в сборную Германии

Нападающий "Спартака" Андре Шюррле заявил, что пока не думает о возвращении в сборную Германии.— Я провел за сборную почти 60 матчей, забил много мячей, добился большого успеха, - сказал Шюррле. И это навсегда останется со мной. А сейчас настроен на выступление за "Спартак".— Нет, она хранится в коллекции у моего отца.