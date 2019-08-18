Нападающий "Спартака" Андре Шюррле заявил, что пока не думает о возвращении в сборную Германии.
— Я провел за сборную почти 60 матчей, забил много мячей, добился большого успеха, - сказал Шюррле. И это навсегда останется со мной. А сейчас настроен на выступление за "Спартак".
— Вы не очень любите возвращаться к теме чемпионата мира, но один вопрос позвольте задать: золотая медаль прилетела в Москву вместе с вами?
— Нет, она хранится в коллекции у моего отца.
ФК "Спартак"
Андре Шюррле пока не думает о возвращении в сборную Германии
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