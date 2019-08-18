Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер лаконично отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг судейства в матче 6-го тура российской Премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом".
"Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни — асы, другие — нет", - цитирует Миллера "Матч ТВ".
Судя по всему, слова Миллера являются отсылкой к экипажу самолета "Уральских авиалиний", который 15 августа героически посадил самолет с 226 пассажирами на борту в кукурузном поле в Подмосковье.
Алексей Миллер о судьях в матче "Зенит" - "Ахмат": кукурузное поле - не судейское. Одни - асы, другие - нет
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