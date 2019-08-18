Андре Шюррле: уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета

Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал, какие первые впечатления сложились у него от России.— Стереотипы есть везде. В Германии — о России, а у вас здесь наверняка есть стереотипы о немцах. Хочу, чтобы в моей карьере было больше интересных страниц. Я здесь всего две недели, но уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета. Поэтому стараюсь как можно больше общаться, чувствовать людей. Мне это правда очень интересно.— Об этом вообще не думаю. Мнение у каждого может быть свое, это нужно уважать. Это касается и болельщиков, и журналистов. Доказывать я ничего не собираюсь. Просто хочу играть хорошо, помогать "Спартаку" добиваться результата и получать от этого удовольствие.— Русский у нее не идеальный, честно говоря. Родилась она в Казахстане, недалеко от границы с Россией. Но уже в девятилетнем возрасте переехала в Берлин и с тех пор живет там. А вот ее родители и сестра говорят на русском просто отлично — и много рассказывали мне о Москве и стране.— Нет, где-то в районе Омска. Там я пока не был.— Думаю, после ближайшей паузы на матчи сборных. У нас совсем маленький ребенок, к тому же график матчей у "Спартака2 сейчас такой насыщенный, что мы бы все равно мало виделись.