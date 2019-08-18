Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал, какие первые впечатления сложились у него от России.
— Стереотипы есть везде. В Германии — о России, а у вас здесь наверняка есть стереотипы о немцах. Хочу, чтобы в моей карьере было больше интересных страниц. Я здесь всего две недели, но уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета. Поэтому стараюсь как можно больше общаться, чувствовать людей. Мне это правда очень интересно.
— Реакция болельщиков в Германии на новость о вашем переходе в "Спартак" была неоднозначной.
— Об этом вообще не думаю. Мнение у каждого может быть свое, это нужно уважать. Это касается и болельщиков, и журналистов. Доказывать я ничего не собираюсь. Просто хочу играть хорошо, помогать "Спартаку" добиваться результата и получать от этого удовольствие.
— Известно, что ваша жена Анна говорит на русском. Расскажите о ней подробнее.
— Русский у нее не идеальный, честно говоря. Родилась она в Казахстане, недалеко от границы с Россией. Но уже в девятилетнем возрасте переехала в Берлин и с тех пор живет там. А вот ее родители и сестра говорят на русском просто отлично — и много рассказывали мне о Москве и стране.
— Родня жены живет в Москве?
— Нет, где-то в районе Омска. Там я пока не был.
— Когда супруга присоединится к вам?
— Думаю, после ближайшей паузы на матчи сборных. У нас совсем маленький ребенок, к тому же график матчей у "Спартака2 сейчас такой насыщенный, что мы бы все равно мало виделись.
ФК "Спартак"
Андре Шюррле: уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета
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