Бывший игрок и тренер "Спартака" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
"В таких матчах фаворитом является та команда, которая играет дома. В данном случае это "Спартак". К тому же красно-белые сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии после того, как прошли "Тун". Кроме того, к составу добавятся Тиль и Ларссон, которые пропускали предыдущий матч. Да и Мирзов набирает форму.
ЦСКА сейчас, наоборот, не в очень хорошем психологическом состоянии после последней игры с "Сочи". "Спартак" — фаворит, но такие дерби непредсказуемы", — сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Sport24.ru
Андрей Тихонов: "Спартак" - фаворит в дерби с ЦСКА
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