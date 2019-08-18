Гус Тил: мне рассказывали, кто играл в "Спартаке" под 8-м номером

Полузащитник "Спартака" Гус Тил рассказал, почему взял восьмой номер.— Кстати, очень хорошим игроком.— Нет, это моя инициатива. Мой лучший друг в АЗ — Тен Копмайнерс, с которым мы много раз выходили на поле вместе, играет как раз под восьмым номером. И, можно сказать, я взял номер в его честь.— Да, мне рассказали (улыбается).— До. Но поймите — я только слышал историю, но не прошел через все это сам. А значит, не могу до конца понять и оценить ее. Знаю, что в Грозном этот парень (Денис Глушаков) играл против нас. Может быть, меня бы волновал выбор этого номера, если бы я лично знал человека, и все это происходило на моих глазах.