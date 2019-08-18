Полузащитник "Спартака" Гус Тил рассказал, почему взял восьмой номер.
— В АЗ вы играли под 10-м номером, соответствующим вашему амплуа. В "Спартаке" он оказался занят Зелимханом Бакаевым...
— Кстати, очень хорошим игроком.
— ...И вы выбрали восьмерку. Это была ваша собственная идея, или клуб предложил?
— Нет, это моя инициатива. Мой лучший друг в АЗ — Тен Копмайнерс, с которым мы много раз выходили на поле вместе, играет как раз под восьмым номером. И, можно сказать, я взял номер в его честь.
— Знаете ли, кто играл под восьмым номером в "Спартаке" до вас?
— Да, мне рассказали (улыбается).
— Рассказали до или после того, как вы его выбрали?
— До. Но поймите — я только слышал историю, но не прошел через все это сам. А значит, не могу до конца понять и оценить ее. Знаю, что в Грозном этот парень (Денис Глушаков) играл против нас. Может быть, меня бы волновал выбор этого номера, если бы я лично знал человека, и все это происходило на моих глазах.
"СЭ"
Гус Тил: мне рассказывали, кто играл в "Спартаке" под 8-м номером
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