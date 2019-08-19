Перед началом дерби фанаты "армейцев" вывесили баннер с надписью: "Алексей Бахыт. У беды нет цветов. Спи спокойно...", передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
На ещё одном баннере фанаты ЦСКА написали: "Сорванец, покойся с миром".
Фанаты ЦСКА вывесили баннеры в честь погибшего болельщика "Спартака" "Бахыта"
Смерть известного фаната "Спартака" Алексея "Бахыта" нашла отклик на баннерах болельщиков множества российских клубов. Исключением не стал и принципиальный соперник "Спартака" ЦСКА.
Фото: twitter.com/edim_sport
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