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Василий Кикнадзе: Тарасов решил подавать на "Локомотив" в суд, на что имеет полное право

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что экс-полузащитник команды Дмитрий Тарасов имеет право подать в суд на свой бывший клуб в связи со спорной ситуацией, сложившейся вокруг его операции.

Тарасов получил травму в последнем матче прошлого сезона, а позднее покинул клуб в связи с истечением срока контракта. По словам Кикнадзе, во время отпуска футболист самостоятельно поехал в клинику в Барселоне и на месте принял решение о проведении операции, не получив одобрение медицинского штаба железнодорожников.

"Как я и говорил, скорее всего, будем завершать историю в суде. По отношению к клубу решение Дмитрием было принято некорректно. Соответственно, ему для того, чтобы отстоять свое мнение, скорее всего, придется подавать в суд или согласиться с мнением клуба. Дмитрий, насколько я понимаю, принял решение подавать в суд, на что имеет полное право", - цитирует Кикнадзе "Р-Спорт".


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Теги: Кикнадзе Локомотив Тарасов
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