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Виктор Гончаренко: если нападающий не забивает такие моменты, как у Чалова, трудно рассчитывать на победу (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал на ошибки своей команды после поражения от "Спартака" в матче 6-го тура РПЛ.
Фото: News.ru
— Если дети впервые попадают на стадион на такие игры, они остаются в футболе на всю жизнь. Такие напряжённые, бескомпромиссные матчи нравятся болельщикам. Было очень много борьбы, хороший по накалу, неплохой по исполнению матч. Не первый матч, где мы смотримся чуть лучше соперника, но не только не выигрываем, а проигрываем. Моменты, которые были у Чалова, надо реализовывать. Очень сложно рассчитывать на победу, если нападающий не забивает такие.

Это продолжение нашего пути, видимо, надо больше шишек набить. Очень легко Дивеев дал забить второй мяч. Когда ты говоришь, что у соперника сильная сторона - стандартные положения, выделяешь это чуть ли не первым пунктом и пропускаешь, тяжело после этого разговаривать с командой. Тем не менее, на таких матчах можно расти.

— Во время остановки игры во втором тайме вы говорили с судьей…

— Карасёв говорит, что VAR не видит поля. Потом мы игру возобновили, хотя завеса оставалась. Зачем тогда останавливали? Но команды были в равных условиях. Надо проявлять больше характера. Когда счет стал 1:1, мы почему-то стали больше играть на сдерживание.

— Насколько было сложно готовиться к «Спартаку» из-за обилия новичков?

— Четверка защитников и два опорных были понятны, как и Бакаев. Мы делали индивидуальные нарезки о том, как противостоять Тилю и Шюррле.

— Что с Ефремовым?

— У него что-то с коленом. Сделаем снимок, будет понятно, — цитирует Гончаренко корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



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Теги: Гончаренко Чалов Дивеев ЦСКА Спартак Rвидео
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