- Почти отгадал результат игры. Говорил накануне, что мы выиграем 2:0 - победили 2:1, - отметил Рейнгольд. - Удивительная команда «Спартак» все-таки: первый тайм вчистую проигрывает, а во втором все переворачивает и показывает игру очень хорошего качества. Я очень рад победе, но тот факт, что игра по содержанию разделилась на две части - это грубейшее отношение к своей работе. Поэтому хочу команду и похвалить, и пожурить. Надо уважать болельщика. Надо было так, как второй тайм, играть оба тайма.
Думаю, что Кононов им об этом напомнит. Во второй же половине встречи они полностью переиграли своего соперника. Хотя и армейцы тоже молодцы: сопротивлялись до конца. Я говорил, что у ЦСКА молодая и амбициозная команда, но на поле игру делают мастеровитые футболисты. Такие как Шюррле. Красавец! Но его не надо хвалить - он действительно большой мастер. Он ведёт игру.
- Защитник Жиго сделал дубль...
- Да, надо отдать ему должное. Не думаю, что Кононов давал ему задание идти вперед, играть авантюрно. Просто Жиго - мастер выбирать позицию. Он не в первом матче ведь забивает. Если идет, то надо искать эти точки соприкосновения с мячом в штрафной. Молодец большой. Потенциал у команды есть, направление - правильное. Главное - распределить силы на оба тайма. Поздравляю команду с хорошей игрой во втором тайме.
- Пройдет «Спартак» «Брагу»?
- Ну, сохранят настрой, как во втором тайме, пройдут, нет - португальцы накажут. Потому что с теми ошибками, которые были в первом тайме, они могли бы проиграть, если бы не Максименко. Парень просто чудеса творил. Если бы не он, то все бы кончилось. Хорошо, что у мальчишки сумасшедшая реакция. Свое отношение к игре спартаковцам надо пересмотреть. Опять же играть надо оба тайма.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Валерий Рейнгольд: удивительная команда «Спартак» все-таки
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА в 6 туре чемпионата РПЛ, а также сказал, чего ждать от матчей квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой»
Валерий Рейнгольд. Фото: РФС
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте