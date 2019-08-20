Футболист перешел в казанский клуб из "Оренбурга" в конце июня, но уже спустя чуть более недели "Рубин" продал его "Зениту".
По данным сайта Transfermarkt, казанцы заплатили оренбуржцам за 25-летнего игрока 2 миллиона евро, а "Зенит" купил его за 3 миллиона.
Сегодня главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что согласно электронной системе регистрации переходов РПЛ, трансфер Сутормина обошелся «Рубину» в 50 тысяч рублей. За столько же его приобрел и "Зенит".
"БИЗНЕС Online" опубликовал официальное письмо генерального директора казанского клуба Рустема Сайманова "Волгарю", из которого хавбек перешел в "Рубин" в январе 2018 года. В нем Сайманов сообщает, что казанцы заплатили "Оренбургу" за Сутормина 50 тысяч рублей, из которых 494 полагается астраханцам.
В сеть попали официальные бумаги, подтверждающие переход Сутормина в "Рубин" за 50 тысяч рублей
В сети опубликовали официальные бумаги, которые подтверждают, что "Рубин" приобрел полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей.
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