В сеть попали официальные бумаги, подтверждающие переход Сутормина в "Рубин" за 50 тысяч рублей

В сети опубликовали официальные бумаги, которые подтверждают, что "Рубин" приобрел полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей.



