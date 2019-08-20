» » Лука Джорджевич: 20 тысяч лет не буду положительно относиться к бомбёжкам НАТО

Лука Джорджевич: 20 тысяч лет не буду положительно относиться к бомбёжкам НАТО

Черногорский нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич рассказал о своём отношении к бомбёжкам на территории бывшей Югославии силами НАТО.

"Югославию бомбили, в том числе ураном или что-то вроде того. Очень много людей остались с проблемами, похожими на те, что были в Чернобыле. У многих детей рак. Слышал по телевидению, что 20 тысяч лет вредные вещества остаются на этом месте. Так что 20 тысяч лет я не буду относиться положительно к тем событиям.

Мне близкие рассказывали, насколько было тяжело после войны. Инфляция, денег вообще не было. В магазине стоял только яблочный сок. Сложный период для родителей, которые ещё воспитывали детей. Хотя голодать мне не приходилось. Мама с папой сделали для этого всё. У меня была не роскошная, но нормальная жизнь. Папа трудился спортивным журналистом, даже комментировал Лигу чемпионов. Мама работала инструктором по фитнесу. Хотя сначала продавала торты. У меня всегда были лучшие бутсы. Зарплата была условно 500 долларов, но на бутсы могли потратить 200!" — цитирует Джорджевича Sport24.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Джорджевич Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Анзор Кавазашвили: сложности в "Спартаке" дают толчок для того, чтобы наладить свою игру
Лука Джорджевич: ЦСКА мог продать Чалова и взять меня, но клубы не договорились 1
До Лиги чемпионов один соперник. И он точно не сильнее «Порту»
Болельщик "Манчестер Юнайтед" был осужден на 20 месяцев за поведение в самолете
Дзаппакоста прилетел в Италию для подписания контракта с "Ромой"
Артем Тимофеев не сыграет со "Спартаком"
Дмитрий Селюк: 50 тысяч за Сутормина? Билеты на лучшие места на концерте Пугачевой стоят дороже 4
Агент: это неправда, Дембеле не летал в Сенегал и не планирует покидать "Барселону"
Лука Джорджевич: 20 тысяч лет не буду положительно относиться к бомбёжкам НАТО 1
"Волгарь" опубликовал фото котенка с картошкой фри. Клуб получил 988 рублей за трансфер Сутормина 18
Директор спортшколы "Химок" о компенсации за Сутормина: не будем финансово напрягать такие богатые клубы. Бумаги больше потратим 3
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Сергей Карасев: переживаю из-за своих ошибок и СМИ не читаю. Мне это мешает 2
Андрей Чернышов: "Брага" оставила хорошее впечатление. Шансы в матчах со "Спартаком" 50/50 1
Русский футбольный судья Карасев хочет создать свою рок-группу 2
Лука Йович - о возможном уходе из "Реала": СМИ всегда заставляют меня смеяться 1
Сергей Карасев: считаю, что VAR необходим, поскольку может спасти карьеру арбитра 5
Александр Егоров: ошибка бокового в моменте с голом Ригони стала для нас болью. Мяч нужно было засчитывать 10
Сильванус Нимели: я еще должен дорасти до основного состава "Спартака" 5
Касильяс надеется вернуться в футбол после инфаркта. В декабре он пройдет медицинский осмотр
Усман Дембеле пропустил медосмотр после игры с "Атлетиком" и улетел в Сенегал на отдых с травмой
Хосе Антонио Камачо - о Месси: нельзя быть лучшим в истории, если ты аргентинец и не выигрывал ЧМ 2
Мартинш: "Краснодар" умеет владеть мячом, преподносить сюрпризы, что показал прошлый раунд
Игрок женской сборной США Рапино вновь раскритиковала Трампа 1
Клаудио Маркизио: после "Ювентуса" не смогу носить футболку другого итальянского клуба 4
Защитник "Айнтрахта" принял таблетку по ходу матча с "Хоффенхаймом". Антидопинговое агентство Германии проверит инцидент
Серебряный призер ОИ-2016 Бауэр стал игроком тульского "Арсенала" 7
Браим Диас выбыл на 3-4 недели
Евгений Ловчев: в дерби помог победить спартаковский дух - было полное единение болельщиков и команды 10
Вдова Рейеса сообщила о мошенниках, наживающихся на смерти её мужа
Все новости