Черногорский нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич рассказал о своём отношении к бомбёжкам на территории бывшей Югославии силами НАТО.
"Югославию бомбили, в том числе ураном или что-то вроде того. Очень много людей остались с проблемами, похожими на те, что были в Чернобыле. У многих детей рак. Слышал по телевидению, что 20 тысяч лет вредные вещества остаются на этом месте. Так что 20 тысяч лет я не буду относиться положительно к тем событиям.
Мне близкие рассказывали, насколько было тяжело после войны. Инфляция, денег вообще не было. В магазине стоял только яблочный сок. Сложный период для родителей, которые ещё воспитывали детей. Хотя голодать мне не приходилось. Мама с папой сделали для этого всё. У меня была не роскошная, но нормальная жизнь. Папа трудился спортивным журналистом, даже комментировал Лигу чемпионов. Мама работала инструктором по фитнесу. Хотя сначала продавала торты. У меня всегда были лучшие бутсы. Зарплата была условно 500 долларов, но на бутсы могли потратить 200!" — цитирует Джорджевича Sport24.
Лука Джорджевич: 20 тысяч лет не буду положительно относиться к бомбёжкам НАТО
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