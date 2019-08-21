Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел инцидент матча 4-го тура между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:1).
"Были рассмотрены события позапрошлого тура в перерыве матча "Зенит" - "Краснодар". Эта трибуна огорожена, чтобы болельщики не передавали абонементы. После того, как зрители начали ломать ограждения, вмешался ОМОН. Сотрудники действовали корректно, болельщики устраивали провокации, мужчина в коричневом свитере напал на начальника ОМОНа, нанес ему черепно-мозговую травму. Всего задержано четыре зрителя. Мы установили, что конфликт произошел из-за агрессивных действий зрителей. Они испортили имущество стадиона.
На стадионе были соблюдены не все меры безопасности. Зрители должны быть оповещены, что на территории стадиона есть ограниченная зона, а этого нигде не было указано! Это является нарушением прав зрителей. Также неправильно были расставлены стюарды, на данном месте их было всего четыре.
Решение по данному матчу: "Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности. За неправомерное поведение болельщиков штраф 300 тысяч рублей, а также один матч без зрителей условно", - цитирует Григорьянца Sport24.ru.
"Зенит" наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован по итогам игры с "Краснодаром"
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