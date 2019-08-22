ФК "Зенит" объявил об открытии продажи билетов для своих болельщиков на гостевой матч 8-го тура РПЛ со "Спартаком".
Болельщикам сине-бело-голубых предоставлено 4236 билетов, стоимость одного составляет 1500 рублей.
С 22 по 24 августа приобрести билеты могут только владельцы действующих абонементов на "Газпром Арену", 25 августа откроется свободная продажа, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Свободная продажа билетов будет осуществляться исключительно при предъявлении паспорта с регистрацией в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
"Спартак" - "Зенит": фанатам гостей выделено 4236 билетов, стоимость одного - 1500 рублей
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