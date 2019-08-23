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Дмитрий Комбаров: Соболеву подошла бы английская лига

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о взаимодействии с партнёрами и высказался об игре нападающего Александра Соболева.

"Подсказ молодым идёт постоянный. Я к каждому подхожу индивидуально. Говорю, например: "Чтобы ты прогрессировал, надо меньше касаний делать". Хочется, чтобы молодёжь прогрессировала. Мы же одна команда, каждый из нас может сделать результат.

Не зазнался ли Соболев? Эту тему можно было бы поднять, если бы он три-четыре сезона так отыграл, а так, у нас шесть туров только прошло. У него в карьере всё только начинается, зазнаваться рано. В команде по поводу Соболя были шутки и от Божовича, и от ребят. Про "Реал", "Манчестер Юнайтед", что надо туда перебираться. А что, габариты хорошие, английская лига ему подошла бы. Более техничные лиги вряд ли, а вот английская для Соболя – нормально", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".


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