Агент Алексея Сутормина Александр Клюев прокомментировал решение футболиста отблагодарить своего первого тренера, а также рассказал о ситуации вокруг перехода игрока из "Рубина" в "Зенит".
"Во-первых, Алексей действительно решил перевести деньги своему первому тренеру и делает это по своей личной инициативе. Таково его желание и его решение.
Во-вторых, что касается трансфера, то мы занимались только условиями личного контракта игрока с клубом. Сначала с "Рубином", потом с "Зенитом". Никакого отношения к взаимодействию клубов между собой мы не имели. Поэтому здесь сложно что-то комментировать. О чем договаривались, что они друг другу обещали — все это в данном случае вопросы клубов, которые вели переговоры между собой", - цитирует агента Sport24.ru.
Агент Сутормина: никакого отношения к взаимодействию "Рубина" и "Зенита" между собой мы не имели
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте