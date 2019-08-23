Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин, комментируя новость о символической стоимости своего перехода, рассказал, что трансфером занимались его представители и клубы. По словам 25-летнего футболиста, его контракт с "Оренбургом" был составлен так, что он мог перейти в любой клуб в качестве свободного агента.
В конце июня Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а 8 июля клуб из Казани объявил об уходе полузащитника в "Зенит". 20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.
"Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители — о фиксированной сумме трансфера договорились они. И когда я переходил из "Рубина" в "Зенит", сумма осталась неизменной.
По контракту с "Оренбургом" я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в "Рубин" я переходил фактически как свободный игрок", - цитирует Сутормина "РИА Новости".
Сутормин признался, что при переходах не думал о солидарных выплатах, полагающихся воспитавшим его школам и клубам. "Было вроде бы все понятно: я — фактически свободный агент, правила перехода свободных агентов везде такие. Ничего не нарушено, все по закону. Вы поймите, я же футболист, мои мысли связаны только с игрой, многие нюансы не сразу стали очевидными", — добавил игрок.
Алексей Сутормин объяснил, как перешел в "Зенит" за 50 тысяч рублей
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