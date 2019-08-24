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Даниил Фомин: приезд Черчесова мотивировал меня

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин, в победном матче с "Зенитом" (1:0) забивший уже третий свой гол в сезоне, поделился впечатлениями от успеха и рассказал о его причинах.
Фото: twitter.com/rfpl
- Эмоции только положительные! Сами видите, все радуются - город, болельщики. Приятно побеждать, тем более чемпиона России.

- Что в раздевалке творится?

- Радуемся, празднуем! Было ли шампанское? Какое шампанское, только 7-й тур? Ещё всё впереди.

- Вспомните свой гол, какие мысли были в голове?

- Быстрая атака была, Бизяк дал мне пас. Я сначала думал, что неудачно подработал, а потом ударил и забил. Не думал, всё как-то само получилось.

- Ты сразу начал забивать, так удачно влился в команду?

- Это всё благодаря партнёрам, атмосфера в коллективе очень хорошая. И партнёры, и тренеры доверяют. Очень рад здесь оказаться.

- Отсутствие Слая повышало ответственность на вас?

- Слая нет, но тренеры сказали, что нет команд, зависимых от одного игрока. Постарались заменить его командой, считаю, получилось.

- Обсуждали в команде, что на матч приехал тренер сборной Станислав Черчесов?

- Нет, но все были в курсе. Писали, что тренер сборной приедет. Конечно, для русских ребят это было мотивацией, и лично для меня тоже.

- Была установка больше бить издали?

- Нет, так сложилось по игре.

- Уже третий твой гол, поспорил с кем-то насчёт того, сколько забьёшь за сезон?

- Не, я не спорю. Дай Бог, идёт. Есть момент - надо использовать. Главное - помогать команде сейчас.

- Показалось, что карточку можно было вам и не давать.

- В игре тоже показалось, что можно было даже не свистеть фол. Товарищ судья сказал, что было опасно, на грани фола. Ну, он посчитал так, - цитирует Фомина Rusfootball.info.


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Теги: Фомин Уфа Зенит Игбун Черчесов
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