Даниил Фомин: приезд Черчесова мотивировал меня

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин, в победном матче с "Зенитом" (1:0) забивший уже третий свой гол в сезоне, поделился впечатлениями от успеха и рассказал о его причинах.

Фото: twitter.com/rfpl

- Эмоции только положительные! Сами видите, все радуются - город, болельщики. Приятно побеждать, тем более чемпиона России.



- Что в раздевалке творится?



- Радуемся, празднуем! Было ли шампанское? Какое шампанское, только 7-й тур? Ещё всё впереди.



- Вспомните свой гол, какие мысли были в голове?



- Быстрая атака была, Бизяк дал мне пас. Я сначала думал, что неудачно подработал, а потом ударил и забил. Не думал, всё как-то само получилось.



- Ты сразу начал забивать, так удачно влился в команду?



- Это всё благодаря партнёрам, атмосфера в коллективе очень хорошая. И партнёры, и тренеры доверяют. Очень рад здесь оказаться.



- Отсутствие Слая повышало ответственность на вас?



- Слая нет, но тренеры сказали, что нет команд, зависимых от одного игрока. Постарались заменить его командой, считаю, получилось.



- Обсуждали в команде, что на матч приехал тренер сборной Станислав Черчесов?



- Нет, но все были в курсе. Писали, что тренер сборной приедет. Конечно, для русских ребят это было мотивацией, и лично для меня тоже.



- Была установка больше бить издали?



- Нет, так сложилось по игре.



- Уже третий твой гол, поспорил с кем-то насчёт того, сколько забьёшь за сезон?



- Не, я не спорю. Дай Бог, идёт. Есть момент - надо использовать. Главное - помогать команде сейчас.



- Показалось, что карточку можно было вам и не давать.



- В игре тоже показалось, что можно было даже не свистеть фол. Товарищ судья сказал, что было опасно, на грани фола. Ну, он посчитал так, - цитирует Фомина Rusfootball.info.