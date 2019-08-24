- Мой забитый гол? Это была вратарская ошибка, но всё равно это забитый мяч. Из-за этого я счастлив.
Это была очень трудная игра. Мы можем действовать лучше, намного лучше. Алексей Миранчук не играл сегодня, мы изменили систему. Приходилось много работать в обороне.
- Русский язык самый трудный из тех, которые ты знаешь?
- Мне помогает то, что я говорю по польски. Они похожи, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info
Гжегож Крыховяк: мы можем действовать лучше, намного лучше (видео)
Полузащитник "Локомотива" прокомментировал ничью с "Краснодаром" (1:1) и рассказал о том, что ему помогает в изучении русского языка
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте