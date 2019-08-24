Гжегож Крыховяк: мы можем действовать лучше, намного лучше (видео)

Полузащитник "Локомотива" прокомментировал ничью с "Краснодаром" (1:1) и рассказал о том, что ему помогает в изучении русского языка

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Мой забитый гол? Это была вратарская ошибка, но всё равно это забитый мяч. Из-за этого я счастлив.Это была очень трудная игра. Мы можем действовать лучше, намного лучше. Алексей Миранчук не играл сегодня, мы изменили систему. Приходилось много работать в обороне.- Мне помогает то, что я говорю по польски. Они похожи, - приводит слова игрока корреспондент