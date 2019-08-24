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Руслан Камболов: после Греции переключились и думали больше о "Локомотиве"

Опорный полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов прокомментировал домашнюю ничью против "Локомотива" и поделился эмоциями от разгрома в Греции.

– Вопрос касается того, что будет во вторник: что нужно сделать "Краснодару", чтобы у команды был шанс на успех? Или это невозможно.
– Будет очень тяжело, но возможно все. Нужно начать агрессивно, я считаю, попытаться забить пару голов в первом тайме. Нужно, в первую очередь, показать хороший футбол, чтобы болельщики нас простили за ту игру.

– Насколько хорошо ты себя чувствуешь? Есть ли какая-то усталость, о которой все говорят?
– Физически есть немного, но все хорошо. Если ты готовился к этому, то легче переносится. Самое главное, морально быть готовым. Физическое состояние приводится в порядок быстро, в клубе есть все условия для восстановления.

– Сегодняшний результат насколько закономерен?
– Наверное, во втором тайме видно было, что преимущество было за нами. Можно сказать, что ничья, но надо было реализовывать один момент из множества в конце и дожимать соперника.

– В чем главная сила "Олимпиакоса"?
– Не знаю. Наверное, они превзошли нас больше в борьбе и подборах. Наверное. Поэтому нам надо здесь показать, в первую очередь, бойцовские качества и хорошую игру впереди. А там уже видно будет.

– Лично тебе небольшое количество игрового времени, проведенное сегодня, поможет легче восстановиться?
– Да. Я сегодня сыграл чуть-чуть и думаю, что состояние будет намного лучше. Ничего – справимся, я думаю.

– Показалось, что в первом тайме сегодня "Краснодар" будто еще отходил от игры в Греции. Так ли это?
–  Да нет. Наоборот мы переключились. Думали о "Локомотиве". Было бы хорошо сейчас три очка забрать. Скажу так, что больше думали об этой игре после матча в Греции. Сейчас будем переключаться обратно на матч с "Олимпиакосом".

– Мотивировало дополнительно, что "Зенит" сегодня проиграл?
– Не знаю. На мой счет, проиграли и проиграли. Нам надо было выходить и делать наше дело. Что смотреть в таблицу?

– Не настораживает, что второй матч с лидером РПЛ и снова ничья?
– Да нет. Я думаю, движемся в правильном направлении, все будет хорошо.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Камболов Краснодар Локомотив
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