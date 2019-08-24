Сорокин: жду сюрпризов от команды "Ростова"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин поделился ожиданиями от выездного матча 7-го тура РПЛ против "Ростова". Игра пройдет 25 августа на «Ростов Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Советский спорт