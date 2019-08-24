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Сорокин: жду сюрпризов от команды "Ростова"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин поделился ожиданиями от выездного матча 7-го тура РПЛ против "Ростова". Игра пройдет 25 августа на «Ростов Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Советский спорт
— "Ростов" много забивает и пропускает, "Рубин" — наоборот. Стоит ждать голов от вас? Как считаете, почему "Ростов" показывает чуть ли не самый зрелищный футбол в лиге?
— Конечно, планируем забивать — мы играем в атакующий футбол. Без этого невозможно выигрывать матчи. То, что "Ростов" много пропускает, говорит о том, что они тоже перестраиваются. В прошлом сезоне играли в пять защитников, сейчас — в четыре. Может, найдем их недоработки, которые будем использовать, чтобы увезти из Ростова победу.

— В прошлом туре "Ростов" впервые проиграл. Не опасаетесь, что будет сложно играть со злым соперником?
— Нет, не опасаемся. В любом случае "Ростов" — боевая команда. Неважно, выиграли они или проиграли. Будет непростой матч. Выделю Еременко, Шомуродова, Сигурдссона — капитана команды, Попова. "Ростов" — сильная команда с высоким уровнем футболистов.

— Попов, Байрамян, Бабурин — в "Ростове" ещё осталось несколько игроков, которые играли и в "Рубине". С кем общаетесь, поддерживаете связь? Не обсуждали предстоящий матч?
— Тесно ни с кем из них не общаемся. Увидимся, поздороваемся, спрошу, как у них дела.

— Может, держите контакт с тренером Кафановым? В прошлом сезоне вы часто забивали с его стандартов. Кто сейчас отвечает за них в "Рубине"?
— Нет, ни с кем из тренерского штаба "Ростова" не общаюсь. Да, в прошлом сезоне за стандарты отвечал Кафанов — очень сильный специалист. Нужно будет внимательно и сконцентрированно играть на стандартах у наших ворот. Думаю, Кафанов преподнесет какие-то сюрпризы. А в «Рубине» сейчас за стандарты отвечает Олег Кузьмин.

— В прошлом сезоне один из 6 голов вы забили "Ростову". Готовы повторить? Сейчас вас наигрывают на стандартах?
— Повторить, конечно, готов. Всегда приятно улучшать свою статистику в атаке. Но сейчас я выполняю на стандартах немного другую роль. Сыграть в защите на ноль — это моя основная задача, — приводит слова Сорокина Sport24.ru.


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Теги: Рубин Ростов Сорокин РПЛ
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