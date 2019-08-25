Полузащитник "Ахмата" Антон Швец прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче 7-го тура РПЛ.
"В первом тайме играли хорошо, потом пропустили. На второй вышли с настроем, тренер в перерыве сказал, что улучшать в игре. Был стопроцентный момент, потом пенальти, где судья не свистнул. Было еще несколько моментов, где судья помогал, но это просто отговорки. Надо было реализовывать моменты, но мы этого не сделали", - цитирует Швеца Sport24.ru.
Антон Швец: было несколько моментов в матче с ЦСКА, когда судья помогал, но это просто отговорки
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