Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над "Ахматом" (3:0) в матче 7-го тура РПЛ.
"Хорошо играли, могли забивать больше, держали мяч под контролем. Здорово, что удалось выиграть. Мои подачи? Я подаю как умею, иногда получается. Но вы, видимо, видите по-другому.
Бийол- нападающий? Он молодой, нам интересно поиграть на разных позициях. В этом нет ничего плохого.
Гол Феди? Чалов должен уметь забивать и головой, он же нападающий", - цитирует Облякова Sport24.ru.
Иван Обляков: ЦСКА хорошо играл и мог забить "Ахмату" больше
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