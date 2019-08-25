Олег Кононов: «Спартак» может купить еще одного игрока

Главный тренер "Спартака" прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (2:1) и рассказал о трансферных планах

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- Перед игрой нам было непросто. Длительный перелет и настроение были не из лучших. Сегодня игроки порадовали своей на протяжении всего матча. Мы хорошо провели игру. Конечно, забили в последние минуты, для нас это приятно, а для соперника настоящая трагедия. Соперник играл хорошо, нам было тяжело.



Много предупреждений? Судья пресекал все фолы, он так работал. Может быть, и мы были где-то агрессивны.



- Сегодня впервые в стартовом составе вышел Умяров, как оцените?



- Наиль отыграл хорошо, как и матч в Лиге Европы. Слова Джано, что у молодых игроков не горят глаза? Он сказал в шутку. Он у нас молодой ветеран, старики должны быть и должны подсказывать, если что-то замечают, а может быть, и отдергивать их. Я знаю Наиля, он очень предан футболу. Я думаю, что слова Джано его больше подхлестнули. Почему он не провёл целый матч? Умяров получил микротравму, доктор обращал на это внимание.



«Спартак» играет лучше вторые таймы? Если брать игру против «Крыльев», у нас было много атак и в первом тайме: штанга, Рыжиков много выручал. Просто по ходу игры мы добавляли заменами. В первую очередь это большое желание ребят делать результат.



- Стоит ли ждать новый приобретений?



- Есть финансовый фэйр-плей, мы его соблюдаем. Не можем просто так взять игроков. У нас есть конкуренция, до конца окна осталось совсем немного. У нас есть один кандидат. Не буду говорить, на какую позицию. Получится – получится. Если нет, не будем расстраиваться.



Игра Шюррле? Он – игрок высокого уровня, играет точно, знает, когда открыться, как сыграть то нападающего, то на позиции под нападающим. Он разноплановый игрок, есть опыт, есть школа. Он многое прошёл. Дай бог каждому из нас такую карьеру сделать, которая у него была и есть. Андре получает удовольствие от игры, ему нравится Россия, нравятся российские граждане.



Что касается лидерства, то у нас есть капитан, вице-капитан. Идёт момент строительства команды. На данный момент мне нравится, как всё происходит. Нельзя загадывать, как будет завтра, потому что во время этого процесса всё может быть. Ребята хотят играть, побеждать в своё удовольствие.



Моя заслуга в этой победе? Тренерских побед не бывает, бывают тренерские поражения. Сегодня так получилось, мы выпустили игроков, замены сыграли. Сегодня получилось так. Говорить, что это лучшая игра, я не буду. Сегодня сделали результат игроки, все без исключения. В раздевалке я чувствовал настрой и уверенность, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.