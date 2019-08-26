Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал невызов в национальную команду нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, который забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 7 стартовых матчах РПЛ.
"Соболев был бы абсолютным дублером Артема Дзюбы по стилю игры, однако сейчас у Дзюбы нет никаких проблем. Поэтому звать сейчас дублера необстрелянного, пусть и хорошо начавшего сезон, рановато. Думаю, что время Соболева в сборной еще впереди. Все мы хотим, чтобы в сборной сразу же появлялись игроки, которые только о себе заявили в РПЛ, — но так не бывает. Тот же Чалов уже сколько забил, забивает — но до сборной не добрался. В сборной России очень интересные требования, особенно — для нападающих.
Соболев показал себя только в семи матчах, до Евро же еще 23 матча в РПЛ, и возможность у Соболева проявить свои способности и получить вызов в сборную еще будет", — цитирует Нигматуллина "Спорт день за днем".
Руслан Нигматуллин: необстрелянному Соболеву еще рановато в сборную
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