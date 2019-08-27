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Беззубый «Зенит», разгромленный «Ахмат». Сборная неудачников 7 тура

После скандального матча прошлого тура петербуржцы и грозненцы потерпели тяжёлые поражения. Rusfootball.info – о тех, кто постарается поскорее забыть произошедшее в эти выходные.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Гиорги Шелия в первом матче тура сделал заявку на попадание в сборную неудачников, но приунывший после греческого разгрома вратарь молодёжной сборной изобразил кое-что посильнее, вынудив свою команду отыгрываться простой технической ошибкой.

Защитники:

Гурам Тетрашвили («Тамбов»)

Александр Григорян не признал превосходство «Динамо» ни в едином компоненте, а результат объяснил более высоким мастерством игроков соперника, отметив, что Килин и Тетрашвили, в отличие от динамовцев, свои моменты не использовали. У правого латераля и вправду был хороший шанс отличиться, но Лещука он переиграть не смог.

Михаил Сиваков («Оренбург»)

Действия белоруса понятны: он выдвинулся за Луценко и ожидал, что тот начнёт принимать мяч спиной к воротам, искать возможность для скидки. Однако нападающий мгновенно развернулся, устремился в оголённую Сиваковым зону и забил потрясающий гол. «Оренбург» по-прежнему на дне.

Игорь Юрганов («Сочи»)

Во втором туре подряд один из центральных защитников «Сочи» творит в штрафной ерунду и отправляется досматривать матч на скамейку. Юрганов в начале встречи с «Уралом» сфолил на пенальти в своей штрафной, а на исходе получаса игры был выбран Точилиным в качестве разменной монеты для перехода на новую схему.

Брайан Идову («Локомотив»)

Русский нигериец хорошо заменил травмированного Рыбуса в матче с «Динамо», но в конце 1-го тайма игры с «Краснодаром» почему-то бросил Шапи на дальней штанге и позволил невысокому оппоненту чуть ли не впервые в жизни забить головой.

Данил Степанов («Рубин»)

Аналогичную ошибку в концовке матча с «Ростовом» допустил и левый защитник «Рубина», хотя его оппонент был намного выше. Однако тут Степанов прежде всего принял неверное решение: стал делать офсайд, который лайнсмен не зафиксировал, вместо попытки опередить соперника.


Полузащитники:

Игорь Коновалов («Рубин»)

В протоколе ростовской игры автоголы не значатся, но Дюпин ждал удара Шомуродова в дальний угол и никак не был готов к тому, что рикошет от его партнёра направит мяч в противоход.

Исмаэл Силва («Ахмат»)

Грозненцы потерпели самое крупное поражение в туре, естественно, уступив в центре поля. Конкретно бразильца можно упрекнуть в том, что он не побежал за Бийолом по ходу первой голевой комбинации ЦСКА и не счёл нужным ускориться за Влашичем, забившим третий гол в пустые ворота.

Эмилиано Ригони («Зенит»)

В принципе, в сборную неудачников за уфимский матч можно включать любого игрока команды из Петербурга. От Ригони ждали (или уже не ждали?) остроты, результативных действий, но аргентинец нанёс всего 1 точный удар из 5 (и 0 точных навесов из 5), дважды попал в офсайд, выиграл всего 29% единоборств и совершил 9 потерь. Матч, естественно, до конца не доиграл.

Олег Иванов («Ахмат»)

В матче с ЦСКА Иванов действовал выше обычного, но дивидендов в атаке «Ахмату» это не принесло: гости создали всего один момент, но Фернандес отразил удар Олега. Также Иванов с Хариным всё время мешали друг другу: этим воспользовался Чалов, когда забивал второй гол, таким же образом начался и третий.

Нападающий: Артём Дзюба («Зенит»)

Незаменимый капитан сборной в Уфе был не похож на себя: не реализовал 2 хороших момента, выиграл всего половину единоборств, отдал только 56% точных передач – «Зенит» второй тур подряд ушёл с поля без засчитанных голов. Это порадовало уфимских болельщиков, хотя выходу Артёма к народу после матча они восторгались не меньше, чем победе.


Тренер: Сергей Семак («Зенит»)

Судей во время игр кроют так, как Сергею Богдановичу и не снилось, но из-за попадания фразы про козлов в эфир тренер «Зенита» схлопотал дисквалификацию, а без него на бровке и в раздевалке чемпионы не смогли забить даже его бывшей команды, с которой проблем ранее традиционно не возникало.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», ФК «Рубин»


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Теги: Зенит Ахмат Рубин
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