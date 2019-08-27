Кто главный неудачник тура?

Сафонов Тетрашвили Сиваков Юрганов Идову Степанов Коновалов Исмаэл Ригони Иванов Дзюба Кто-то другой (свой вариант в комментариях)





Беззубый «Зенит», разгромленный «Ахмат». Сборная неудачников 7 тура

После скандального матча прошлого тура петербуржцы и грозненцы потерпели тяжёлые поражения. Rusfootball.info – о тех, кто постарается поскорее забыть произошедшее в эти выходные.



Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Вратарь : Матвей Сафонов («Краснодар»)

Гиорги Шелия в первом матче тура сделал заявку на попадание в сборную неудачников, но приунывший после греческого разгрома вратарь молодёжной сборной изобразил кое-что посильнее, вынудив свою команду отыгрываться простой технической ошибкой.



Защитники :

Гурам Тетрашвили («Тамбов»)



Александр Григорян не признал превосходство «Динамо» ни в едином компоненте, а результат объяснил более высоким мастерством игроков соперника, отметив, что Килин и Тетрашвили, в отличие от динамовцев, свои моменты не использовали. У правого латераля и вправду был хороший шанс отличиться, но Лещука он переиграть не смог.



Михаил Сиваков («Оренбург»)



Действия белоруса понятны: он выдвинулся за Луценко и ожидал, что тот начнёт принимать мяч спиной к воротам, искать возможность для скидки. Однако нападающий мгновенно развернулся, устремился в оголённую Сиваковым зону и забил потрясающий гол. «Оренбург» по-прежнему на дне.



Игорь Юрганов («Сочи»)



Во втором туре подряд один из центральных защитников «Сочи» творит в штрафной ерунду и отправляется досматривать матч на скамейку. Юрганов в начале встречи с «Уралом» сфолил на пенальти в своей штрафной, а на исходе получаса игры был выбран Точилиным в качестве разменной монеты для перехода на новую схему.



Брайан Идову («Локомотив»)



Русский нигериец хорошо заменил травмированного Рыбуса в матче с «Динамо», но в конце 1-го тайма игры с «Краснодаром» почему-то бросил Шапи на дальней штанге и позволил невысокому оппоненту чуть ли не впервые в жизни забить головой.



Данил Степанов («Рубин»)



Аналогичную ошибку в концовке матча с «Ростовом» допустил и левый защитник «Рубина», хотя его оппонент был намного выше. Однако тут Степанов прежде всего принял неверное решение: стал делать офсайд, который лайнсмен не зафиксировал, вместо попытки опередить соперника.





Полузащитники :

Игорь Коновалов («Рубин»)



В протоколе ростовской игры автоголы не значатся, но Дюпин ждал удара Шомуродова в дальний угол и никак не был готов к тому, что рикошет от его партнёра направит мяч в противоход.



Исмаэл Силва («Ахмат»)



Грозненцы потерпели самое крупное поражение в туре, естественно, уступив в центре поля. Конкретно бразильца можно упрекнуть в том, что он не побежал за Бийолом по ходу первой голевой комбинации



Эмилиано Ригони («Зенит»)



В принципе, в сборную неудачников за уфимский матч можно включать любого игрока команды из Петербурга. От Ригони ждали (или уже не ждали?) остроты, результативных действий, но аргентинец нанёс всего 1 точный удар из 5 (и 0 точных навесов из 5), дважды попал в офсайд, выиграл всего 29% единоборств и совершил 9 потерь. Матч, естественно, до конца не доиграл.



Олег Иванов («Ахмат»)



В матче с ЦСКА Иванов действовал выше обычного, но дивидендов в атаке «Ахмату» это не принесло: гости создали всего один момент, но Фернандес отразил удар Олега. Также Иванов с Хариным всё время мешали друг другу: этим воспользовался Чалов, когда забивал второй гол, таким же образом начался и третий.



Нападающий : Артём : Артём Дзюба («Зенит»)

Незаменимый капитан сборной в Уфе был не похож на себя: не реализовал 2 хороших момента, выиграл всего половину единоборств, отдал только 56% точных передач – «Зенит» второй тур подряд ушёл с поля без засчитанных голов. Это порадовало уфимских болельщиков, хотя выходу Артёма к народу после матча они восторгались не меньше, чем победе.





Тренер : Сергей Семак («Зенит»)

Судей во время игр кроют так, как Сергею Богдановичу и не снилось, но из-за попадания фразы про козлов в эфир тренер «Зенита» схлопотал дисквалификацию, а без него на бровке и в раздевалке чемпионы не смогли забить даже его бывшей команды, с которой проблем ранее традиционно не возникало.



Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Рубин» Гиорги Шелия в первом матче тура сделал заявку на попадание в сборную неудачников, но приунывший после греческого разгрома вратарь молодёжной сборной изобразил кое-что посильнее, вынудив свою команду отыгрываться простой технической ошибкой.Александр Григорян не признал превосходство «Динамо» ни в едином компоненте, а результат объяснил более высоким мастерством игроков соперника, отметив, что Килин и Тетрашвили, в отличие от динамовцев, свои моменты не использовали. У правого латераля и вправду был хороший шанс отличиться, но Лещука он переиграть не смог.Действия белоруса понятны: он выдвинулся за Луценко и ожидал, что тот начнёт принимать мяч спиной к воротам, искать возможность для скидки. Однако нападающий мгновенно развернулся, устремился в оголённую Сиваковым зону и забил потрясающий гол. «Оренбург» по-прежнему на дне.Во втором туре подряд один из центральных защитников «Сочи» творит в штрафной ерунду и отправляется досматривать матч на скамейку. Юрганов в начале встречи с «Уралом» сфолил на пенальти в своей штрафной, а на исходе получаса игры был выбран Точилиным в качестве разменной монеты для перехода на новую схему.Русский нигериец хорошо заменил травмированного Рыбуса в матче с «Динамо», но в конце 1-го тайма игры с «Краснодаром» почему-то бросил Шапи на дальней штанге и позволил невысокому оппоненту чуть ли не впервые в жизни забить головой.Аналогичную ошибку в концовке матча с «Ростовом» допустил и левый защитник «Рубина», хотя его оппонент был намного выше. Однако тут Степанов прежде всего принял неверное решение: стал делать офсайд, который лайнсмен не зафиксировал, вместо попытки опередить соперника.В протоколе ростовской игры автоголы не значатся, но Дюпин ждал удара Шомуродова в дальний угол и никак не был готов к тому, что рикошет от его партнёра направит мяч в противоход.Грозненцы потерпели самое крупное поражение в туре, естественно, уступив в центре поля. Конкретно бразильца можно упрекнуть в том, что он не побежал за Бийолом по ходу первой голевой комбинации ЦСКА и не счёл нужным ускориться за Влашичем, забившим третий гол в пустые ворота.В принципе, в сборную неудачников за уфимский матч можно включать любого игрока команды из Петербурга. От Ригони ждали (или уже не ждали?) остроты, результативных действий, но аргентинец нанёс всего 1 точный удар из 5 (и 0 точных навесов из 5), дважды попал в офсайд, выиграл всего 29% единоборств и совершил 9 потерь. Матч, естественно, до конца не доиграл.В матче с ЦСКА Иванов действовал выше обычного, но дивидендов в атаке «Ахмату» это не принесло: гости создали всего один момент, но Фернандес отразил удар Олега. Также Иванов с Хариным всё время мешали друг другу: этим воспользовался Чалов, когда забивал второй гол, таким же образом начался и третий.Незаменимый капитан сборной в Уфе был не похож на себя: не реализовал 2 хороших момента, выиграл всего половину единоборств, отдал только 56% точных передач – «Зенит» второй тур подряд ушёл с поля без засчитанных голов. Это порадовало уфимских болельщиков, хотя выходу Артёма к народу после матча они восторгались не меньше, чем победе.Судей во время игр кроют так, как Сергею Богдановичу и не снилось, но из-за попадания фразы про козлов в эфир тренер «Зенита» схлопотал дисквалификацию, а без него на бровке и в раздевалке чемпионы не смогли забить даже его бывшей команды, с которой проблем ранее традиционно не возникало.Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»