Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о планах на перерыв, который будет связан с матчами сборных в рамках отбора к Евро-2020. Функционер затронул тему и отстраненных за ошибки судей.
"Будет сбор во время перерыва на матчи сборной. Все арбитры, которые могут привлекаться на матчи РПЛ, будут приглашены на сбор.
Еськов? Он тоже. Москалев и Левников? Они могут вернуться в игру в любой момент. Их никто никуда не убирал.
Еськов мне как-то звонит, говорит: "Я через три недели возвращаюсь". Нам важно, чтобы те судьи, которые совершили ошибки, поняли, почему так произошло", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: Москалев и Левников могут вернуться в игру в любой момент, их никто никуда не убирал
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