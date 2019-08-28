Агент Мануэла Фернандеша — об интересе "Краснодара": он ещё не принял решения

Агент бывшего полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза прокомментировал интерес к португальцу со стороны "Краснодара" и "Бешикташа".

фото: Sportbox