"Интерес "Краснодара" и "Бешикташа" к Мануэлу Фернандешу? Есть интерес от разных клубов. Ману еще не принял решения", — сказал Барбоза Sport24.
Контракт 33-летнего игрока с железнодорожниками истек 30 июня. Фернандеш выступал за москвичей с 2014 года.
Агент Мануэла Фернандеша — об интересе "Краснодара": он ещё не принял решения
Агент бывшего полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза прокомментировал интерес к португальцу со стороны "Краснодара" и "Бешикташа".
фото: Sportbox
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