Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал, почему не играет в составе "железнодорожников".
"В прошлом сезоне в игре с "Уфой" у меня свело икры, и пришлось попросить замену. После — пропустил сборы и тренировался сам. Когда футболист столько пропускает, ему приходится очень тяжело. Ещё недавно даже тренироваться было сложно, икры болели очень сильно. Но сейчас всё уже в порядке, скоро буду готов на 100%. Три месяца был на лечении. Смысл выходить на поле и получить ещё одну травму?
Вряд ли вернусь на поле в матче с "Ростовом". Но боли уже ушли, меня даже отпускают в сборную. Думаю, что смогу вернуться на поле после паузы в РПЛ. А дальше выбирать тренеру", - цитирует Кверквелию "Чемпионат.сom".
Соломон Кверквелия: думаю, что смогу вернуться на поле после паузы
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