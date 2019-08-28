Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия отметил, что хотел бы встретиться с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, а также рассказал, почему не перебрался в английскую Премьер-лигу.
"В "Локомотиве" мне очень нравится. Я очень люблю Палыча, который столько для меня сделал. А "Лестер"… Если бы я хотел в английскую Премьер-лигу — поехал бы. По мне было предложение, когда мы стали чемпионами. Но я ни о чём не жалею. Остался и рад, что мы во второй раз подряд вышли в Лигу чемпионов. Хочу встретиться с "Ливерпулем", это топ-уровень. Играли против них с "Рубином" на "Энфилде" — такое удовольствие получили! Точно выступим лучше, чем в прошлом году. Постараемся хоть в Лигу Европу выйти", - цитирует Кверквелию "Чемпионат.сом".
Соломон Кверквелия: в ЛЧ хочу сыграть с "Ливерпулем", выступим лучше, чем в прошлом году
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»