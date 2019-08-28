Первый тренер Алексея Сутормина, тренировавший его в СДЮСШОР "Крылатское", Александр Греков прокомментировал информацию о том, что его воспитанник уже перечислил обещанный 1 миллион рублей.
"Получил деньги от Алексея. Да, это был 1 миллион рублей. С Лешей уже пообщался, но я больше не хочу разговаривать. Я не даю больше комментариев и интервью, отказываюсь уже от всего, что есть", - цитирует Грекова Sport24.
Первый тренер Сутормина: получил от Алексея миллион рублей
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