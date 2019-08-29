Руководители "Сампдории" вчера, 28 августа, провели переговоры с генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым, они состоялись в Мюнхене. Итальянцы предлагают за аренду 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн евро, сообщает Sky Sport Italia.
В составе питерского клуба Ригони провёл 45 матчей, в которых отметился 9 голами и 8 результативными передачами.
"Сампдория" вновь обратилась к "Зениту" с просьбой арендовать Эмилиано Ригони
Итальянский клуб после одного отказа питерцев вновь обратился с намерением арендовать 26-летнего полузащитника.
фото: Sportbox
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