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Сергей Паршивлюк: так, как игра складывалась, ничья - закономерный результат

Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк прокомментировал ничью с "Крыльями Советов", передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Кажется, что ни одна из команд не заслужила победы. Согласны с этим?

- Если бы не момент на последних минутах, то я бы так и сказал. Создав такой момент, хочется, конечно, забрать 3 очка, но так, как игра складывалась, ничья - закономерный результат.

- Игра была достаточно тяжелой, но при этом казалась не такой напряженной с точки зрения эмоций. Может быть не хватило заряда какого-то, энергии?

- Я не сказал бы так, обе команды хотели выиграть, поэтому может где-то не хватало исполнительского мастерства в последней стадии, но команды бежали вперед, пытались создавать моменты. Игра была до гола, в итоге ни одна команда не забила.

- Если бы "Динамо", назвали бы победу заслуженной?

- Я сказал бы, что 3 очка были бы самым главным. Поэтому, если бы забили, все были бы в настроении, и не важно, заслуженно это или нет.

- Сейчас у вас было два матча с "Тамбовом" и "Крыльями", вы не пропускаете и не проигрываете. Это положительные моменты?

- У нас каждая игра сложная в нашем чемпионате. Команды, которые вы назвали, они сами не дают играть. Все-таки с командами, которые играют вперед, с ними проще играть, больше пространства. Я бы не сказал, что такие простые игры, а то что очки набираемся, значит двигаемся вперед. Одно очко - тоже очко.

- Впереди "Уфа" и "Сочи", с ними сложнее, чем если бы это были ЦСКА или "Краснодар"?

- Впереди у нас выходные, две недели перерыв, поэтому об "Уфе" и "Сочи" попозже поговорим.


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Теги: Крылья Советов Динамо Паршивлюк
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