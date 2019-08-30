Сергей Паршивлюк: так, как игра складывалась, ничья - закономерный результат

Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк прокомментировал ничью с "Крыльями Советов", передает корреспондентИван Долинин.- Если бы не момент на последних минутах, то я бы так и сказал. Создав такой момент, хочется, конечно, забрать 3 очка, но так, как игра складывалась, ничья - закономерный результат.- Я не сказал бы так, обе команды хотели выиграть, поэтому может где-то не хватало исполнительского мастерства в последней стадии, но команды бежали вперед, пытались создавать моменты. Игра была до гола, в итоге ни одна команда не забила.- Я сказал бы, что 3 очка были бы самым главным. Поэтому, если бы забили, все были бы в настроении, и не важно, заслуженно это или нет.- У нас каждая игра сложная в нашем чемпионате. Команды, которые вы назвали, они сами не дают играть. Все-таки с командами, которые играют вперед, с ними проще играть, больше пространства. Я бы не сказал, что такие простые игры, а то что очки набираемся, значит двигаемся вперед. Одно очко - тоже очко.- Впереди у нас выходные, две недели перерыв, поэтому об "Уфе" и "Сочи" попозже поговорим.