"Первое время у нас была загвоздка в сумме компенсации. Те деньги, которые предлагал "Зенит", нас не совсем устраивали. Я считал, что сумма была недостаточная. Нам предлагали вроде бы и неплохие деньги, но в рассрочку с соблюдением разных условий.
Если для примера, то хотели заплатить пять рублей сразу, потом, если сыграет определенное количество игр, еще пять рублей, затем еще. И так далее. Мне кажется, что это не совсем правильно. Я "Зенит" понимаю: в клубе страховались, но рассрочки на несколько лет — это не то, что нам нужно.
Запрашиваемую сумму озвучивать не хотелось бы, но деньги не очень большие. "Минск" обычно идет на уступки в плане компенсаций. В первую очередь, всегда стараемся действовать в интересах футболистов. Чтобы у них был рост, чтобы они прославляли свою фамилию, наш клуб и страну. Не каждый день наших футболистов зовут в "Зенит", но должна же быть мера. Я не просил за него неадекватные деньги. Нормальные.
В общем, казалось, переговоры зайдут в тупик, но мы в итоге договорились и отдали Диму питерцам в аренду. Но с условием, что, если он там хорошо себя проявит и закрепится, они его выкупят.
Берут ли Прищепу для основного состава? Мне кажется, в основе Дима пока играть не будет, но там есть вторая команда, есть юноши, которые, как и "Минск", кстати, играют в Лиге чемпионов.
Нам было тяжело удержать Диму. Но у нас такая политика в клубе, что мы никого силой не удерживаем. Прищепа занимался у нас более десяти лет, и мы ему желаем только хорошего. Но, в то же время, нам важно, чтобы с нами адекватно рассчитались за его воспитание и обучение. Нам эти деньги нужны. В том числе и для того, чтобы дальше воспитывать таких же ребят", — приводит слова Шлойдо Tribuna.
Директор "Минска" рассказал об условиях перехода Дмитрия Прищепы в "Зенит"
Директор "Минска" Игорь Шлойдо прокомментировал переход защитника команды Дмитрия Прищепы в "Зенит".
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