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Александр Беленов - о поражении "Оренбургу": судейство было в одну сторону. Вам так не кажется?

Голкипер "Уфы" Александр Беленов негативно высказался о работе судей после матча с "Оренбургом" (1:2) и указал на необходимость использования VAR в каждом туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Проиграли, да, неприятно. Считаю, первый тайм играли плохо, "Оренбург" заслуженно повёл. Хотя такой пенальти, наверное, можно давать после каждого углового, потому что люди друг друга держат, идёт борьба за позицию. Пенальти неочевидный. Но мы играли плохо, надо сказать сказать откровенно.

Во втором тайме полностью переиграли соперника, могли спасти игру, но немножко не хватило - где-то их выручил вратарь, удача от нас отвернулась.

Как планируем провести двухнедельный перерыв? Нам дали немного выходных, чуть-чуть отдохнём, потом будем готовиться в Уфе в двухразовом режиме, потом контрольный матч у нас намечается - и после этого недельный цикл перед "Динамо".

Как оценю первую часть чемпионата? Тяжело сказать, первые два тура я не играл. Наверное, по тем матчам, что провёл, могли сыграть лучше - и в Туле, и сегодня. Но, что заслужили, то и имеем.

Была недооценка "Оренбурга" на волне двух побед? Ну, мы же не "Барселона", чтобы недооценивать "Оренбург". Это хорошая команда, которая в прошлом сезоне заняла высокое место. У них тот же тренер, тот же состав за исключением пары человек. Думаю, они занимают не своё место. Недооценки не было. Просто не получился первый тайм, а после перерыва не реализовали то, что было.

Должен ли быть VAR в каждом туре РПЛ? Думаю, да. Во втором тайме был момент у наших ворот, когда человек Кротову положил ногу на колено - у него от шипов следы. Но даже нарушение не зафиксировали. Сегодня судейство было в одну сторону. Вам так не кажется? По крайней мере, мне из ворот так казалось.

Плюс, по второму мячу посмотрели с другой камеры - там был офсайд, боковой не успел за моментом и сам это признал. Поэтому тяжело что-то говорить. Мы проиграли, очки увозит другая команда. Если бы был VAR, было бы более справедливо", - приводит слова Беленова корреспондент Rusfootball.info.


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Теги: Уфа Оренбург Беленов
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