Гришин оценил продление контракта Зобнина со "Спартаком"

В пятницу, 26 декабря, "Спартак" объявил о продлении соглашения с Зобниным до 30 июня 2027 года.
"Это страховочный игрок, в последние два года он не играет в основном составе. Поэтому контракт с ним на один год, чтобы страховать позиции. Для меня это подписание 50 на 50. В некоторых матчах Зобнин почти не играет. Скорее всего, он пошел на понижение зарплаты. Если его оставили только "держать раздевалку", то это глупо", — передает слова Гришина "Матч ТВ".
Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. На данный момент футболист провел за красно-белых 291 матч, забил 21 мяч и отдал 19 результативных передач. Со "Спартаком" Зобнин выиграл чемпионат (2016/2017) и Кубок России (2021/2022).
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал продление контракта полузащитника и капитана Романа Зобнина со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"