Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Гришин оценил продление контракта Зобнина со "Спартаком"

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал продление контракта полузащитника и капитана Романа Зобнина со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
В пятницу, 26 декабря, "Спартак" объявил о продлении соглашения с Зобниным до 30 июня 2027 года.

"Это страховочный игрок, в последние два года он не играет в основном составе. Поэтому контракт с ним на один год, чтобы страховать позиции. Для меня это подписание 50 на 50. В некоторых матчах Зобнин почти не играет. Скорее всего, он пошел на понижение зарплаты. Если его оставили только "держать раздевалку", то это глупо", — передает слова Гришина "Матч ТВ".

Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. На данный момент футболист провел за красно-белых 291 матч, забил 21 мяч и отдал 19 результативных передач. Со "Спартаком" Зобнин выиграл чемпионат (2016/2017) и Кубок России (2021/2022).

