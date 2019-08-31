Элдор Шомуродов: я хотел возглавить бомбардирскую гонку и добился этого

Автор дубля в ворота «Локомотива» и лучший бомбардир текущего сезона РПЛ поделился впечатлениями от победного матча 8 тура, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

Фото: Rusfootball.info

– Как вам удалось сотворить такое?



– Это командная работа, самое главное выиграли. Первый мяч – наигранный на тренировках, а второй отскочил ко мне



– Думали, что можете возглавить бомбардирскую гонку?



– Я хотел этого и добился.



– Насколько сложным получился матч?



– Конечно, тяжело было, особенно в первые 30 минут. Потом уже начали свою игру показывать.



– Концовка нервная получилась?



– Да, спасибо защитникам.



– В раздевалке что партнёры сказали, поздравили?



– Конечно, все сказали молодец.



– Перед угловым показалось, что тебя потеряли. Как удалось так отклеиться?



– Это мы отрабатываем на тренировках, блоки ставим.



– Сейчас на позитиве поедешь в сборную, как не сбавлять?



– Сборная – это совсем другое. Постараюсь сделать всё для побед.



– Видел за свою карьеру что-то подобное, как получилось у Чернова?



– Конечно, нам чуть-чуть повезло в этом моменте, но и сам Чернов хорошо сыграл.



– Готовы, что на «Ростов» как на лидера теперь будут по-другому настраиваться?



– Конечно, в каждом матче надо выходить с максимальным настроем, что мы и стараемся делать.