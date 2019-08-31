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Элдор Шомуродов: я хотел возглавить бомбардирскую гонку и добился этого

Автор дубля в ворота «Локомотива» и лучший бомбардир текущего сезона РПЛ поделился впечатлениями от победного матча 8 тура, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Фото: Rusfootball.info
– Как вам удалось сотворить такое?

– Это командная работа, самое главное выиграли. Первый мяч – наигранный на тренировках, а второй отскочил ко мне

– Думали, что можете возглавить бомбардирскую гонку?

– Я хотел этого и добился.

– Насколько сложным получился матч?

– Конечно, тяжело было, особенно в первые 30 минут. Потом уже начали свою игру показывать.

– Концовка нервная получилась?

– Да, спасибо защитникам.

– В раздевалке что партнёры сказали, поздравили?

– Конечно, все сказали молодец.

– Перед угловым показалось, что тебя потеряли. Как удалось так отклеиться?

– Это мы отрабатываем на тренировках, блоки ставим.

– Сейчас на позитиве поедешь в сборную, как не сбавлять?

– Сборная – это совсем другое. Постараюсь сделать всё для побед.

– Видел за свою карьеру что-то подобное, как получилось у Чернова?

– Конечно, нам чуть-чуть повезло в этом моменте, но и сам Чернов хорошо сыграл.

– Готовы, что на «Ростов» как на лидера теперь будут по-другому настраиваться?

– Конечно, в каждом матче надо выходить с максимальным настроем, что мы и стараемся делать.


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Теги: Шомуродов Ростов Локомотив
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