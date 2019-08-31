– Как вам удалось сотворить такое?
– Это командная работа, самое главное выиграли. Первый мяч – наигранный на тренировках, а второй отскочил ко мне
– Думали, что можете возглавить бомбардирскую гонку?
– Я хотел этого и добился.
– Насколько сложным получился матч?
– Конечно, тяжело было, особенно в первые 30 минут. Потом уже начали свою игру показывать.
– Концовка нервная получилась?
– Да, спасибо защитникам.
– В раздевалке что партнёры сказали, поздравили?
– Конечно, все сказали молодец.
– Перед угловым показалось, что тебя потеряли. Как удалось так отклеиться?
– Это мы отрабатываем на тренировках, блоки ставим.
– Сейчас на позитиве поедешь в сборную, как не сбавлять?
– Сборная – это совсем другое. Постараюсь сделать всё для побед.
– Видел за свою карьеру что-то подобное, как получилось у Чернова?
– Конечно, нам чуть-чуть повезло в этом моменте, но и сам Чернов хорошо сыграл.
– Готовы, что на «Ростов» как на лидера теперь будут по-другому настраиваться?
– Конечно, в каждом матче надо выходить с максимальным настроем, что мы и стараемся делать.
Элдор Шомуродов: я хотел возглавить бомбардирскую гонку и добился этого
Автор дубля в ворота «Локомотива» и лучший бомбардир текущего сезона РПЛ поделился впечатлениями от победного матча 8 тура, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Фото: Rusfootball.info
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