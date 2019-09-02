Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев отказался комментировать слухи о скором переходе в "Зенит".
"Все отлично, вчера выиграли у сильного соперника. Это хороший результат. Надеюсь, так же продолжим. Наша задача — работать и показывать максимальный уровень.
Обсуждаем со Слуцким сборную? Да нет. Наставлений не дает.
Это будут тяжелые игры. Особенно против Шотландии, они показывают агрессивный футбол. Постараемся выиграть.
«Зенит»? Не могу ответить на этот вопрос. Сейчас думаю только о сборной. Стараюсь не читать прессу, надо концентрироваться на играх сборной. Дзюба не задает вопросов по поводу будущего. Хотим выиграть игры", - цитирует Караваева Sport24.
Вячеслав Караваев: переход в "Зенит"? Сейчас думаю только о сборной
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