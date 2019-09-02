Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал переход Михи Мевли из петербургского "Зенита" в свой клуб.
"Рассчитываем, что он усилит нас, как центральный защитник. Один из самых важных подписан. А там еще покажет, конкуренцию никто не отменял.
По поводу того, что долго шли переговоры, то это наша внутренняя кухня. На сегодняшний момент он у нас и констатирует факт, что он в "Сочи". Сейчас он в сборной, а после уже присоединится. Приблизительная сумма трансфера? Ну, какая разница? Это наша внутренняя политика, и ее мы не обсуждаем.
Трансферная кампания не закончилась, так как время еще остается по свободных агентам. Еще 2 недели. У нас, в принципе, место есть", - цитирует Рубашко Sport24.ru.
Гендиректор ФК "Сочи": рассчитываем, что Мевля нас усилит как центральный защитник
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