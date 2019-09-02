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Евгений Левченко: считаю, что "Зенит" не переплатил за Караваева. Такие игроки - на вес золота

Глава профсоюза футболистов Голландии Евгений Левченко прокомментировал переход защитника Вячеслава Караваева из "Витесса" в "Зенит". Оценивается игрок в 8 млн евро.

"Зенит" — очень амбициозная команда, которая всегда борется за титулы и призы, но все-таки я считаю, что Караваев может играть в Европе. Я вижу, как он адаптировался и как проявляет себя на данный момент. Если эти команды сравнить еще можно, то сравнивать чемпионаты будет трудно, так что здесь выбор стоит за самим Караваевым: выбирает он финансы или же остается в Европе и пытается добиться признания на европейской арене.

Для "Зенита" это отличное приобретение. Караваев отлично адаптировался к европейскому стилю игры. Это тот футболист, который сейчас станет на вес золота для российского чемпионата. Он один из немногих игроков, которые за рубежом показывают достаточно стабильный футбол. Я считаю, Караваев будет прогрессировать и дальше. Он пришел к своему звездному часу, и в этом есть определенная заслуга Леонида Слуцкого (главного тренера "Витесса"). При нем Караваев раскрылся и стал играть абсолютно стабильно.

Я уверен, что у Вячеслава очень крепкий характер. Я уважаю Смольникова как игрока, но Караваев все-таки тот футболист, который не уступает Смольникову ни в чем. Это разные футболисты, но по характеру Караваев мне очень сильно импонирует. Он не сдается, а борется. Шикарный футболист.

Я считаю, нет, "Зенит" не переплатил. Такие игроки как Караваев — на вес золота. Это европейский менталитет, это усилие. Это футболист, у которого есть абсолютное понимание того, что расслабляться нельзя и нужно только работать. Человек знает, чего он хочет", — цитирует Левченко "Спорт день за днем".


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Теги: Левченко Зенит Караваев
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