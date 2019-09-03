Юрист: Мамаев не сможет заявиться в клуб РПЛ до зимы в случае скорого освобождения
Юрист SILA International Lawyers Михаил Прокопец оценил шансы бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева быть заявленным в один из клубов РПЛ в случае скорого освобождения из-под стражи.
Фото: ТАСС
"Я думаю, Павлу придется ждать зимнее трансферное окно, потому что у нас в регламенте есть определенные исключения. Если твой контракт был расторгнут во время ТО, то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться", - цитирует Прокопец Sport24.ru.
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