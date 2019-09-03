Юрист: Мамаев не сможет заявиться в клуб РПЛ до зимы в случае скорого освобождения

Юрист SILA International Lawyers Михаил Прокопец оценил шансы бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева быть заявленным в один из клубов РПЛ в случае скорого освобождения из-под стражи.



Фото: ТАСС