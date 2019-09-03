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Шамиль Газизов: четырнадцать клубов Премьер-лиги высказали недовольство судейством

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как проходила встреча представителей клубов Премьер-лиги с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым.

"Мы, руководители 16 клубов, донесли свою позицию по этому вопросу. На собрание, кроме Егорова, пришел и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Они все услышали: претензии, чаяния клубов. Местами разговор действительно получился жестким, мужским. Никто никого по головке не гладил.

На мой взгляд, конструктив намечен. В любом случае, сейчас всем нам нужны какие-то перемены. Это, подчеркну, мое личное мнение. Необходима системность в работе судей, которой пока нет. Думаю, глава РПЛ Сергей Прядкин донесет наше видение до РФС. Четырнадцать клубов высказали недовольство судейством. Согласитесь, это приличный процент.

На собрании прозвучала идея сделать Алаева по-настоящему нейтральной фигурой с предоставлением ему помощников. Отнесся бы я положительно к такому назначению? Да", — цитирует Газизова "Советский спорт".


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Теги: Газизов Уфа
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