Полузащитник Лукас Сантос, перешедший на правах аренды в ЦСКА из "Васко Да Гама" в последний день летнего трансферного окна, поделился впечатлениями от "ВТБ Арены" и поблагодарил своих новых одноклубников за теплый прием.
"Я очень мотивирован, настроен на серьезную работу, на конкурентный футбол здесь, в России. Постараюсь проявить все свои самые лучшие качества, чтобы принести максимум пользы армейскому клубу. И, конечно, как можно чаще радовать наших болельщиков!
Какие впечатления от стадиона? Потрясающий! Даже не представляю, что будет, когда он заполнится! Я испытал сильные, яркие чувства. И приняли меня здесь с большой теплотой, вижу доброе отношение людей. Я смотрел игру против тульского «Арсенала» и после матча созвонился с Марио. Он пообещал, что будет помогать мне в адаптации, в бытовых вопросах. Я благодарен Марио и всем остальным за такой прием!" — цитирует Сантоса пресс-служба ЦСКА.
Лукас Сантос: Марио Фернандес пообещал, что будет помогать мне в адаптации
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