ФК "КАМАЗ" готов выделить болельщикам "Спартака" 1620 билетов

Спортивный директор ФК "КАМАЗ" Сергей Хламин прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Кубка России. Команда из Набережных Челнов сыграет на своем поле со "Спартаком". Матч состоится 25 или 26 сентября.