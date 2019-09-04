Спортивный директор ФК "КАМАЗ" Сергей Хламин прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Кубка России. Команда из Набережных Челнов сыграет на своем поле со "Спартаком". Матч состоится 25 или 26 сентября.
"Планируем играть дома на стадионе "КАМАЗ". На сегодняшний день не было никаких запретов от РФС. Стадион лицензирован, тесты проведены. Никаких проблем. Он вмещает 6200 зрителей, соответственно, готовы предоставить болельщикам гостей 1620 билетов", — сказал Хламин в беседе с Sport24.
ФК "КАМАЗ" готов выделить болельщикам "Спартака" 1620 билетов
Спортивный директор ФК "КАМАЗ" Сергей Хламин прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Кубка России. Команда из Набережных Челнов сыграет на своем поле со "Спартаком". Матч состоится 25 или 26 сентября.
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