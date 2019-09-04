Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были арестованы 11 октября 2018 года по статьям "Побои" и "Хулиганство" за участие в нескольких драках в центре Москвы.
Около полугода все четверо провели в столичном СИЗО-2 "Бутырка". 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам.
"Спорт24"
Ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева будет рассмотрено 6 сентября в закрытом режиме
Заседание по рассмотрению ходатайства об УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится в пятницу, 6 сентября.
фото: RT
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»