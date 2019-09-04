Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук рассказал, как состоялся переход форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 20 млн евро. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на четыре года.
"Когда мы вышли на него и агента, сразу получили категорический отказ. Прошло время, вновь поговорили, агент уже сказал: "Если футболист захочет, то готовы разговаривать".
Общались с Филиппом, его мама переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят. Она родом из ГДР, у нее старое представление о России", - цитирует Орещука Sport24.ru.
Роман Орещук: мама Филиппа переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»