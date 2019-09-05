"Что я могу сказать, если обо всём говорят цифры… Я был в штабе Карреры, когда мы выиграли Суперкубок. Мы финишировали третьими в чемпионате с 18-матчевой беспроигрышной серией. Мы сыграли вничью с "Ливерпулем" и разгромили "Севилью". Мы были в полуфинале Кубка, но вылетели после ошибки Глушакова…
То, что я сказал о нём, правда. Он рядовой игрок, ничего в карьере не выигравший без Массимо Карреры. И теперь после "Спартака" он ушёл в "Ахмат". Я уважаю этот клуб, но, конечно же, это совсем другой уровень, нежели "Спартак".
Повторю — это всё факты и цифры. Вы можете найти запись любого матча и увидеть, что Глушаков играл слабо в сезоне-2017/18. И это знают все болельщики "Спартака". Своё отношение к нему они показали баннерами и флагами на трибунах", — цитирует Мальфатти Sport24.
Бывший тренер "Спартака": Глушаков — рядовой игрок, ничего в карьере не выигравший без Карреры
Бывший тренер "Спартака" Аттила Мальфатти, занимавший пост помощника главного тренера Массимо Карреры, оценил уровень игры экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Фото: РИА Новости
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