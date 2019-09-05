"Очень рад, что остался в "Урале", в котором сохранился костяк и сплоченный коллектив. Уже нет мыслей о том, что делать в следующем сезоне. Хотя я бы не сказал, что в аренде испытывал какой-то дискомфорт. Всегда неплохо получалось играть в новых командах. Прошлый сезон был эмоционально тяжелым. Надо было себя проявить. Хорошо, что все сложилось удачно и "Урал" выкупил у "Зенита" мой контракт.
Зимой был предметный разговор с Григорием Викторовичем Ивановым. Он сказал, что есть желание меня приобрести. Стало ли после этого легче? Нет. Аренда продолжалась. Провел бы плохо вторую часть чемпионата — может, интерес к моей персоне и пропал бы. Знал, что есть другие варианты продолжения карьеры. На черный день у меня оставался еще один год в "Зените". Хотя это, конечно, был бы крайний вариант.
Клубы вели переговоры напрямую. Условия контракта обсуждали со мной. Честно говоря, впервые участвовал в переговорах. Хорошо, что в "Урале" адекватный президент, поэтому никаких проблем не возникло. Решили все быстро.
Зарплата? Почему все думают, что в Питере у меня были баснословные деньги? Есть такой стереотип: якобы все, кто играет в "Зените", гр их лопатой. Во-первых, в питерский клуб я шел, зная, что выступать буду за "Зенит-2". А там миллионов никому не предлагают. Так что в "Урале" у меня зарплата больше, чем в "Зените", — цитирует Панюкова Sportbox.
Андрей Панюков: в "Урале" у меня зарплата больше, чем в "Зените"
Нападающий "Урала" Андрей Панюков рассказал, при каких обстоятельствах клуб из Екатеринбурга выкупил его контракт у "Зенита". Ранее Панюков выступал за "Урал" на правах аренды.
Фото: РИА Новости
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