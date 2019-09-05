Андрей Панюков: в "Урале" у меня зарплата больше, чем в "Зените"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков рассказал, при каких обстоятельствах клуб из Екатеринбурга выкупил его контракт у "Зенита". Ранее Панюков выступал за "Урал" на правах аренды.

Фото: РИА Новости