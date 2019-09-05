"Не знаю, кто с кем общался и кто как майку надевал. Я сказал за себя, нас попросили надеть майку, и я надел. Я не хочу сейчас об этом вспоминать и вообще логики в его словах не вижу.
Действительно ли я спросил у Глушакова по приходу в "Спартак"? Да, может быть, что этот вопрос я ему действительно задавал в разговоре один на один", — сказал Самедов в беседе с Sport24.
Александр Самедов: в словах Глушакова вообще логики не вижу
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал слова экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова, в котором он вспомнил о ситуации с майками в его поддержку, опровергнув информацию о том, что организатором акции был он. Сообщалось, что Самедов надевал майку без желания и только потому, что так решил клуб. Также Глушаков рассказал, что футбольный агент Тимур Гурцкая спросил его мнения о возможном переходе Самедова в "Спартак".
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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