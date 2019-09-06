"Я считаю, что не наша с вами задача и не задача общественности подсчитывать, поздно или рано ребят выпустили, много или мало им дали, заслуженно или нет. Конечно, общественность имеет право высказать свое мнение по этому поводу, но мне кажется, что за тот период, что ребята находятся под стражей, уже столько раз все высказывали свое мнение, что сами ребята устали от излишнего внимания к себе. Выпустили — спасибо. Я думаю, что свою ошибку они осознали, уже когда их приговорили к реальному сроку, а не просто пожурили, как они думали.
Ребята получили наказание и вынесли большой урок. То, что их сегодня выпустили, это правильно и юридически закономерно. Пожелаем им быстрее вернуться в футбольную жизнь. Я с первого дня говорил, что, несмотря на отрицательную сторону их поступков, как футболисты они хорошие и могут ещё принести много пользы нашему футболу и сборной в том числе", — сказал Лебедев в беседе с Sport24.
Игорь Лебедев: Кокорин и Мамаев могут ещё принести много пользы нашему футболу и сборной в том числе
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Фото: ТАСС
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