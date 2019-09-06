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Адвокат Протасовицкого: если бы не Пак, дела бы никогда не было

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, сообщила, что рассмотрение ходатайства по УДО её подзащитного пока не проводилось. Протасовицкий был в компании с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным и его братом Кириллом, и участвовал в двух потасовках, в которых пострадали три человека.

"Протасовицкого не выпустили, он сидит в другой колонии в другой области. Рассмотрение о его УДО по его случаю назначено на 10 сентября.

Что касается решения по ребятам, то цирк благополучно закончился. Хотели доказать идиотство, его и доказали. Всё должно было закончиться гораздо раньше. Даже если признать их вину по всем статьям обвинения, хотя это тоже всё не так, но получить полтора года за один удар по физиономии… При этом за хищение миллиарда у нас условное наказание. У нас всё не так, показательный цирк.

Как говорил блюститель нравственности и морали господин Пак: "Мне не важно наказание, главное, чтобы это было поднято". Если бы не Пак, дела бы никогда не было. Подобного рода мордобоев в российских кабаках пятачок-пучок. СМИ тоже приложили руку к этому, потому что грязь лилась потоками. Если бы такого не было, дело бы закончилось иначе. Но я парней не оправдываю, они должны были вести себя сдержаннее. Но их оскорбили в обоих случаях, мы во время суда это доказали. В данном случае несоразмерно было всё. Отпустили за два месяца до того, как закончился бы срок. Ну "радость" какая!", — цитирует Прилипко "Чемпионат.сом".


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Теги: Кокорин Мамаев
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